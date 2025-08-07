Ducati richiama i piloti: test urgenti e vacanze interrotte

Il mondo dello sport professionistico presenta luci e ombre che spesso sfuggono all’attenzione del grande pubblico. Recentemente, in un episodio che ha suscitato non poco scalpore, Ducati ha richiamato i propri piloti, tra cui Marc Marquez e Pecco Bagnaia, interrompendo le loro vacanze estive.

Inizialmente, il periodo di pausa avrebbe dovuto durare almeno altre due settimane per la maggior parte dei team. Tuttavia, Ducati ha deciso di convocare i propri piloti e addetti ai lavori per una serie di test sul Circuito di Balaton, in Ungheria. Questa scelta nasce dalla necessità di valutare la nuova pista, situata a circa cento chilometri da Budapest, al fine di evitare brutte sorprese in gara.

La pista è stata recentemente al centro di polemiche, essendo stata giudicata pericolosa da diversi piloti. Durante una gara di Superbike, si sono registrati incidenti che hanno coinvolto sei atleti, fra cui Andrea Iannone, portando a tre ricoveri e all’esposizione della bandiera rossa. Alla luce di tali eventi, il team ha preferito non correre rischi, considerando il gran premio che si svolgerà su questa pista.

Questa decisione di Ducati mette in evidenza le sfide che accompagnano la carriera dei piloti, costretti a bilanciare momenti di relax con le esigenze pressanti del team e la sicurezza in pista. In un contesto dove il riposo è spesso programmato, la necessità di test urgenti dimostra quanto sia complessa e impegnativa la vita da atleta professionista.