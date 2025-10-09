Ducati e Siemens: innovazione tecnologica in pista e strada

Ducati Motor Holding ha rinnovato la partnership tecnica con Siemens Digital Industries Software per ulteriori due anni. Questo accordo intensifica la cooperazione tra il noto produttore di motociclette e Siemens Xcelerator, una piattaforma digitale fondamentale per l’evoluzione tecnologica di Ducati, sia nelle competizioni che nella produzione di moto stradali.

Massimiliano Bertei, CTO di Ducati, ha sottolineato come questa collaborazione non solo affronti le sfide attuali, ma prepari anche l’azienda per il futuro, sia in pista che nel mercato globale. Grazie alla tecnologia di Siemens, Ducati può progettare e modificare componenti durante le gare, sfruttando la stampa 3D direttamente in pista, un vantaggio cruciale nella MotoGP.

Siemens Xcelerator è centrale nel processo di ricerca e sviluppo di Ducati. Questa piattaforma integra diversi software, come Polarion® per la gestione dei requisiti, NX™ Designcenter™ per lo sviluppo progettuale, e Teamcenter® che migliora la comunicazione tra ingegneria e produzione. Inoltre, Simcenter™ supporta la simulazione virtuale, mentre Fibersim™ ottimizza lo sviluppo di componenti in fibra di carbonio, rendendo tutto il processo più efficace.

Franco Megali, CEO di Siemens Digital Industries Software per Italia, Israele e Grecia, ha evidenziato che la collaborazione con Ducati dimostra come la trasformazione digitale possa facilitare l’innovazione rapida, integrando diversi team e applicando le competenze delle corse al mercato consumer.

Uno degli aspetti più interessanti della partnership è la sinergia tra innovazione sportiva e modelli di serie. Pietro Mappa, responsabile CAD/PLM di Ducati, ha spiegato che la piattaforma Xcelerator ha favorito una condivisione totale dei dati tra i reparti, migliorando la collaborazione e riducendo i tempi di sviluppo.

Il team Ducati Lenovo ha vissuto una stagione MotoGP eccezionale, con Marc Márquez che ha conquistato il titolo piloti e Ducati che ha vinto il sesto titolo costruttori consecutivo. Questo successo è il risultato di una strategia tecnologica all’avanguardia, dove la collaborazione con Siemens rimane cruciale per l’innovazione e la competitività del marchio.