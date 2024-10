Dubbio Sanabria contro il Como

Il Torino sta affrontando gravi problemi in attacco. Secondo le ultime notizie, il tecnico Vanoli potrebbe essere costretto a utilizzare soluzioni di emergenza nella prossima partita contro il Como. L’attaccante Tonny Sanabria non ha partecipato agli allenamenti mercoledì a causa di un attacco febbrile, e la sua presenza nella formazione titolare per la sfida di venerdì è molto incerta. Inoltre, Karamoh ha anche saltato gli allenamenti per sottoporsi a terapie. Si prevede che il francese, che è un possibile sostituto in attacco nel caso di assenza di Sanabria, si riaggregi al gruppo, ma anche la sua presenza resta in dubbio.

La situazione è particolarmente preoccupante dopo le ultime tre sconfitte consecutive in campionato e la recente eliminazione dalla Coppa Italia, che hanno portato a una mini crisi tra i granata, partiti benissimo all’inizio della stagione. Un virus influenzale ha colpito il Torino, costringendo oltre a Sanabria, anche Tameze e Pedersen a fermarsi prima della partita di Cagliari. Attualmente, Vanoli può contare solo sullo scozzese Adams in attacco. La speranza della squadra è di poter convocare sia Sanabria che Karamoh per la partita.

Sanabria è diventato cruciale per il Torino, soprattutto in vista di gennaio, e il giocatore paraguaiano è tornato al centro del progetto dopo l’infortunio di Duvan. Il suo obiettivo è superare il record di 12 gol realizzati nella scorsa stagione, quando ha disputato 33 partite. La situazione complessiva del Torino è quindi molto delicata, con un attacco seriamente compromesso e la necessità di recuperare i giocatori infortunate per rimettersi in carreggiata nel campionato.