Dubbi sulla morte di Simona Cinà, attesa per le verità

La morte di Simona Cinà, giovane pallavolista, ha sollevato numerosi interrogativi tra familiari e amici, compreso il suo allenatore. Riccardo Garofalo ha descritto Simona come un’atleta in ottima salute, sottolineando che, in quanto iscritta alla Federazione di pallavolo, era tenuta a presentare un certificato medico per praticare sport a livello agonistico.

La giornata della tragedia ha visto Garofalo incontrare Simona per discutere di un video e per preparare il campo da beach volley. Subito prima di morire, Simona ha postato una storia su Instagram dal campo. La famiglia è ora in attesa di chiarimenti circa la dinamica degli eventi: Simona sarebbe caduta in piscina durante una festa, ma i dettagli non convincono i suoi cari, che si domandano come un’atleta esperta possa essere annegata in una piscina piccola e ben illuminata.

Intanto, la Procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti e si attende l’esito dell’autopsia. Una delle questioni più controverse riguarda la chiamata effettuata dalla madre di Simona: l’interlocutore che ha risposto ha informato della giovane in condizioni critiche, ma al suo arrivo i Carabinieri erano già presenti.

Il coach ha espresso il suo rammarico per non essere potuto partecipare alla festa di laurea di un allievo, sottolineando che, sebbene fossero tutti uniti come una famiglia, le circostanze di quella serata rimangono poco chiare.