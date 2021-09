Dopo le tante, tantissime polemiche, Apple ha deciso di ritardare a una data ancora indefinita il debutto dei nuovi strumenti contro la pedopornografia, che prevedevano (fra l’altro) la scansione delle immagini di iCloud Photos presenti sugli iPhone e iPad dei clienti per confrontarle con il database dall’americano Ncmec, il Centro nazionale per contro lo Sfruttamento dei minori.

Navigare in sicurezza

Attraverso un comunicato pubblicato online e solo in inglese (il debutto della nuova funzione era atteso negli Usa dall’autunno), l’azienda ha ricordato che “il mese scorso abbiamo annunciato piani per funzionalità destinate a proteggere i bambini dai predatori che utilizzano strumenti di comunicazione per reclutarli e sfruttarli e per limitare la diffusione di materiale pedopornografico”, ma che “sulla base del feedback di clienti, attivisti, ricercatori e altri, abbiamo ha deciso di dedicare più tempo nei prossimi mesi per apportare miglioramenti prima di rilasciare queste funzionalità di fondamentale importanza”.