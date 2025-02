Dubbi e delusione di Helena sul televoto: “Cosa mi è stato detto”

Nonostante l’esito del televoto che ha visto Jessica Morlacchi come prima finalista, Helena Prestes ha iniziato la serata al Grande Fratello con serenità, mostrando supporto per la sua amica. Tuttavia, col passare del tempo, la sua tranquillità si è trasformata in delusione e dubbi sul risultato della votazione. Nel pomeriggio, conversando con Mattia Fumagalli in giardino, ha sollevato interrogativi riguardo ai voti dall’estero, confondendo le informazioni che riceveva.

Helena ha poi manifestato il suo sconforto in privato con Javier, esprimendo incertezza su cosa avesse potuto fare di sbagliato per non essere finalista. Javier ha cercato di rincuorarla, spiegando che non aveva commesso errori e che competere contro una concorrente forte come Jessica potesse aver influito sul risultato. Helena ha accennato a Shaila, affermando di preferire Jessica ma riconoscendo che anche Shaila potrebbe arrivare in finale.

Un errore strategico di Helena è stato quello di coinvolgere Zeudi, alimentando una dinamica triangolare che ha attirato l’attenzione del pubblico, dando vita a un fandom contrario chiamato “Zelena”. Questo fandom si sta vendicando di Helena per non aver soddisfatto le aspettative di una relazione romantica saffica tra i personaggi. Infine, alcuni utenti esprimono il desiderio di non vedere Helena in finale, preferendo risultati che favoriscano Lorenzo o Shaila, evidenziando la tensione tra i fan e le dinamiche del programma.