Dubbi della Cassazione sul governo Meloni: le reazioni

La Cassazione torna al centro del dibattito politico italiano, sollevando interrogativi riguardo le misure del governo Meloni. Dopo le osservazioni sul decreto sicurezza, l’attenzione si rivolge all’accordo Italia-Albania, con i giudici che evidenziano potenziali incongruenze con la Costituzione e il diritto internazionale.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, esprime scetticismo nei confronti delle posizioni della Cassazione, definendo il loro intervento come influenzato da una forte ideologia. Piantedosi si chiede quali principi costituzionali sarebbero violati e avverte sui rischi di una limitazione della legittimità costituzionale alle sole opinioni del Massimario.

Anche il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, critica l’operato di alcuni organi giurisdizionali, sottolineando come in Europa il governo sia visto come un modello per contrastare l’immigrazione irregolare, mentre in Italia si oppongono alla sua azione.

Maurizio Gasparri, di Forza Italia, usa toni ironici, suggerendo una possibile occupazione della Cassazione da parte di gruppi di estrema sinistra, evidenziando che alcuni settori sembrano resistere alla riforma della giustizia, minando i binari della democrazia.

Sul fronte delle opposizioni, esponenti di PD e M5s esprimono soddisfazione per i dubbi sollevati dalla Cassazione, evidenziando le potenziali violazioni dei diritti nel protocollo con l’Albania. Angelo Bonelli di Avs parla di gravi problemi di costituzionalità, mentre Francesco Boccia del PD invita il governo a riflettere sulla criticità sollevata dalla Suprema Corte. La contrapposizione tra governo e opposizione si fa sempre più evidente in questo contesto.