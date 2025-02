Dubai, tie-break da fantascienza tra Auger-Aliassime, Bublik e il raccattapalle: il video

Le polemiche sul VAR si estendono oltre il calcio, diventando sempre più frequenti anche nel tennis. L’ultima controversia si è verificata durante il match tra Felix Auger-Aliassime e Aleksandr Bublik, nel primo turno dell’Atp 500 di Dubai. Il primo set, molto combattuto, è stato vinto dal canadese al tie-break. Tra colpi spettacolari e varie discussioni, ci sono stati momenti di tensione tra i due giocatori.

Nel primo set, si è visto un perfetto equilibrio, culminato in un tie-break. Sul punteggio di 6-6, Bublik ha ottenuto il punto del vantaggio, ma Auger-Aliassime ha sollevato delle lamentele riguardo un’interruzione causata da un raccattapalle durante il suo tentativo di risposta. Dopo una revisione video, il giudice di linea ha deciso di ripetere il punto. Bublik ha quindi servito e conquistato il punto con un ace, portandosi sul 7-6. Tuttavia, il canadese ha effettuato una rimonta sorprendente, chiudendo il tie-break sul 9-7.

Questo primo set intensamente drammatico ha già sollevato un vivace dibattito sui social media e si preannuncia come uno dei momenti memorabili dell’Atp 500 di Dubai. La situazione si è trasformata in un ulteriore esempio di come il VAR continui a influenzare non solo il calcio, ma anche gli sport come il tennis, suscitando reazioni forti e contrastanti tra i fan e gli appassionati.