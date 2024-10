Dubai svela una nuova stagione di eventi dedicati a sport, design e musica

Dubai si appresta a vivere un autunno ricco di eventi per il finale dell’anno, offrendo un vasto calendario di attività che spaziano dallo sport al design e alla musica. La Dubai Fitness Challenge, in programma dal 26 ottobre al 24 novembre, incoraggia i partecipanti a dedicarsi al fitness con l’iniziativa “30×30”: 30 minuti di esercizio al giorno per 30 giorni. Questo evento coinvolgerà tutta la città con una serie di corsi e attività gratuite per residenti e turisti, promuovendo un movimento collettivo per il benessere. Inoltre, dal 3 al 10 novembre, il Premier Padel P1 si svolgerà per la prima volta al Dubai Duty Free Tennis Stadium, portando i migliori giocatori di padel del mondo a competere per un trionfo che rafforza il ruolo di Dubai come sede per eventi sportivi di alto livello.

Sul fronte del design, la Dubai Design Week, che si terrà dal 5 al 10 novembre, celebra il suo decimo anniversario, trasformando il Dubai Design District (d3) in un centro vibrante di creatività. Gli spettatori possono aspettarsi esposizioni e attività di designer e artisti internazionali, culminando con il debutto di “Editions”, una nuova esposizione d’arte e design. Questo evento offrirà a oltre 50 gallerie e collettivi artistici l’opportunità di mostrare i propri lavori, sottolineando la crescita del panorama culturale della città. Dubai è diventata la settima città al mondo per fiere d’arte, evidenziando il suo emergere come hub globale per i creativi.

La stagione musicale presso la Dubai Opera promette di essere altrettanto ricca, con oltre 50 produzioni in programma sotto la direzione del maestro italiano Paolo Petrocelli. Tra gli eventi, spicca l’Aida di Giuseppe Verdi e le esibizioni del trio italiano Il Volo, che unisce lirica e pop. Inoltre, dal 13 al 15 dicembre, Dubai ospiterà il festival musicale SOLE DBX, che celebrerà cultura urbana e streetwear. Questo evento promette un mix di musica dal vivo, arte, sport e l’esposizione di oltre 80 marchi di sneaker, creando un’opportunità unica di integrazione culturale. Con tutte queste iniziative, Dubai si afferma come una delle destinazioni più dinamiche e vivaci del mondo alla fine dell’anno.