Il moltiplicarsi di device personali che hanno bisogno di essere caricati sta spingendo verso l’uso sempre più diffuso di caricatori che possano , allo stesso tempo, ridare potenza a più oggetti, in particolare quelli che sono maggiormente addosso a noi o in tasca, auricolari senza fili, smartwatch e smartphone in particolare. E a questo scopo ci sono caricatori dedicati, come il Dual+Watch Wireless Chargher di Zens, dedicato in particolare ai device Apple. Il piccolo e comodo caricatore può infatti caricare rapidamente e contemporaneamente un iPhone, un Apple Watch e le Air Pods (o un secondo iPhone).

Lo Zens Dual+Watch ha un uscita totale di 20W, supporta il “Fast Charge” di Apple a 7.5″ e ha un adattatore universale per poterlo collegare ad ogni presa di corrente internazionale. Con il caricamento rapido il caricatore trasferisce maggiore energia allo smartphone, permettendo quindi una carica completa in tempo minore. Il “Fast Charging” funziona meglio quando la batteria è quasi completamente esaurita, la velocità di ricarica decresce via via che la batteria è ricaricata. Il caricamento senza fili di tre device contemporaneamente è estremamente comodo, sia se si vuole usare il caricatore in ufficio, tenendolo sulla scrivania dove occupa davvero pochissimo spazio, sia in casa, dove magari appoggiare tutti i device durante la notte. Le dimensioni sono infatti ridotte, 19,2 x 9,2 x 10,2 millimetri, il design è molto sottile e il look, bianco e alluminio, è elegante.

Ovviamente, essendo un caricatore senza fili, non ha bisogno di adattatore e quindi può ricaricare anche telefoni diversi dall’iPhone, ma non in “Fast Charge”, mentre il caricatore per il Watch funziona solo con i device di Apple. Pesa solo 290 grammi, quindi, se proprio dovesse tornale utile, il peso e le dimensioni consentono anche di poterlo portare in viaggio. La carica è, alla prova dei fatti, davvero veloce, se avete un modello di iPhone che supporta il “Fast Charge”, lo è evidentemente di meno se si usano tre device in contemporanea, ma il risultato finale è decisamente più che soddisfacente.