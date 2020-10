🌐 DUA LIPA’s Studio 2054 🌐

Dua Lipa vi invita allo Studio 2054 per una notte di musica, caos, performance, teatro, danza e molto altro su LIVENow.

Lo spettacolo "Studio 2054" sarà una notte come nessun'altra, un mix tra realtà e fantasia che esplodono insieme per offrire una nuovissima esperienza dal vivo multidimensionale.

"Studio 2054" sarà trasmesso in streaming su LIVENow!

La data:

📌 27 novembre 2020, ore 21.30

Acquista ora il tuo biglietto per lo streaming:

➡️