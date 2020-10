Dua Lipa questa settimana ha girato a Londra il suo nuovo video musicale ed il tabloid The Sun ha scritto un lungo articolo in cui ha accusato la cantante di non aver rispettato le norme anti contagio.

L’articolo è stato notato dalla cantante che ha deciso di rispondere via Instagram:

«Un tabloid del Regno Unito (del quale non voglio fare il nome per evitare di offrirgli pubblicità gratuita), ieri sera ha pubblicato un articolo riguardo le riprese del mio video a Londra, parlando di violazione delle norme anti-Covid. Quello che è stato scritto è completamente falso, tutte le linee guida sono state assolutamente rispettate. Si tratta perciò di una delle tante storie non vere su di me pubblicate da questo giornale quest’anno. Oggi i miei avvocati hanno inviato una lettera al tabloid. E’ un vero peccato che alcuni giornalisti britannici abbiano più interesse a vendere giornali piuttosto che interessarsi alla verità e ai sentimenti della persone di cui parlano. In questo ultimo anno ci sono stati episodi peggiori di questo che hanno coinvolto personaggi dello spettacolo britannico, ma io prenderò la mia seppur piccola posizione».

Il risultato? Il The Sun ha cancellato l’articolo in questione.

Al momento non sappiamo quale sia il video di Dua Lipa in lavorazione, ma lei ha da poco rilasciato l’album remix di Future Nostalgia dove c’è anche una traccia con Madonna.

FONTE | VeryInutilPeople