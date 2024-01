Dua Lipa si fa perdonare per Houdini e lancia un nuovo singolo

Dopo aver sfornato una hit dietro l’altra per anni, il ritorno di Dua Lipa era attesissimo e invece si è rivelato un mezzo ‘meh’. Houdini è un pezzo caruccio, ma non esattamente quello che ci aspettavamo per un comeback di questa portata, non per il ritorno della popstar di One Kiss, Physical e Levitating. A distanza di due mesi da Houdini, Dua Lipa ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo, Training Season, che sarà rilasciato il prossimo 15 febbraio. Per ingannare l’attesa e soprattutto per stuzzicare la nostra attenzione, la cantante ha anche rilasciato una ricca anteprima dalla quale si capisce già che finalmente si torna a ballare…



Dua Lipa shares a snippet of her new single “Training Season.” 🏁 https://t.co/7MhzHZ2iEd — Pop Crave (@PopCrave) January 25, 2024

Dua Lipa, Training Season: il testo.

Who understands I

Need someone to hold me close?

Deeper than I’ve never known

Whose love feels like a rodeo

Knows just how to take control

When I’m vulnerable

He’s straight talking to my soul

Conversation overload

Got me feeling vertigo (Vertigo)

Are you somebody who can go there?

‘Cause I don’t wanna have to show ya

