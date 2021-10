Dua Lipa e Lana Del Rey sceglieranno il concorrente britannico che parteciperà all’Eurovision Song Contest 2022.

Il team dietro le pop star Dua Lipa e Lana Del Rey – Tap Management – sceglierà quest’anno il concorrente del Regno Unito che parteciperà all’Eurovision Song Contest 2022. Significa che l’etichetta discografica BMG non sarà più coinvolta nella selezione della voce del Regno Unito. Ben Mawson, co-fondatore di Tap, ha affermato che utilizzerà l’Eurovision “per riflettere e celebrare autenticamente il talento musicale ricco, diversificato e di livello mondiale” per cui il paese è famoso.

Dua Lipa

Dua Lipa e Lana Del Rey sceglieranno il concorrente britannico dell’Eurovision 2022

TaP Management, team dietro la cantante anglo-kosovara, è pronto a selezionare la voce del Regno Unito che andrà all’Eurovision Song Contest 2022. La mossa arriva dopo che il Regno Unito è arrivato ultimo al concorso di quest’anno, con James Newman che non è riuscito a ottenere un solo punto con la sua canzone Embers.

TaP Music, la società di pubblicazione e gestione musicale globale dietro artisti del calibro di Dua Lipa, Lana del Rey ed Ellie Goulding, collaborerà con la BBC per scegliere una canzone per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision il prossimo anno.

“Nel Regno Unito il nostro amore per l’Eurovision è più grande che mai e abbiamo grandi ambizioni per il Contest 2022, quindi siamo davvero entusiasti di annunciare questa collaborazione che ci consentirà di attingere ad alcuni grandi talenti musicali“, ha detto, in una nota, Kate Phillips, Controller Entertainment Commissioning per la BBC.

L’orgoglio di Dua Lipa

Ben Mawson di TaP Music ha aggiunto: “Siamo davvero entusiasti di collaborare con la BBC per questo evento e utilizzeremo l’Eurovision per riflettere e celebrare in modo autentico il talento musicale ricco, diversificato e di livello mondiale per cui il Regno Unito è famoso a livello globale“.

Dua Lipa ha dichiarato al The Sun quanto segue: “Sono un britannica orgoglioso e allo stesso tempo un’orgoglioso kosovara. Sono felice di prestare il mio manager alla causa. Farò il tifo per loro!“. I vincitori dell’Eurovision di quest’anno, i Måneskin, hanno condiviso – di recente – il nuovo video del loro ultimo singolo MAMMAMIA. Il video: