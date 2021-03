Dua Lipa si esibirà in occasione del party preshow della vigilia della cerimonia degli Oscar 2021: con lei ci sarà il famoso attore Neil Patrick Harris.

Nonostante la pandemia da Coronavirus, il pre-party annuale per gli Oscar, organizzato da Elton John, ci sarà. E sarà animato da star d’eccezione. A darne l’annuncio è stato proprio il sir della musica britannica, confermando ai fan che il 25 aprile si esibirà prima degli Oscar Dua Lipa, una delle popstar più amate al mondo. Ma la cantante non sarà sola. Ci sarà come co-protagonista anche un grande attore, Neil Patrick Harris, famoso per il ruolo di Barney in How I Met Your Mother.

Dua Lipa protagonsita del pre-show degli Oscar

Come ogni anno, nella lussuosa dimora losangelina di Elton John si terrà un party preshow per gli Oscar. Quella di quest’anno sarà la 29esima edizione, ma sarà molto diversa rispetto alle precedenti. Si terrà infatti virtualmente e totalmente a distanza.

Elton John

Anche in questo momento di difficoltà sir Elton ha trovato il modo di celebrare gli Academy Awards, e contemporaneamente di continuare a sostenere la sua lotta benefica per la ricerca contro l’AIDS. Insieme al marito David Furnish, infatti, terrà un evento in streaming che sarà condotto proprio da Neil Patrick Harris. Dua Lipa avrà invece il ruolo di star dell’evento, con esibizioni in streaming.

Dua Lipa fa gli auguri a Fedez e Chiara Ferragni

La popstar di origine kosovara non è solo una delle cantanti più amate al mondo, ma anche una grande amica dei Ferragnez. Non a caso, il 23 marzo ha voluto far sentire la propria vicinanza alla coppia italiana più chiacchierata al mondo, facendo loro gli auguri per la nascita di Vittoria: “Congratulazioni ragazzi, sono felice per voi!“.

Di seguito il video di We’re Good: