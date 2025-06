Dua Lipa incanta Milano: De Martino e Ambrosio insieme!

Milano ha ospitato ieri il concerto di Dua Lipa, attirando oltre 70.000 fan entusiasti. L’evento ha visto la partecipazione di personaggi famosi, tra cui Stefano De Martino, che ha suscitato interesse per la sua compagnia, Gilda Ambrosio. La stilista, presente tra il pubblico, ha alimentato speculazioni su un possibile riavvicinamento tra i due, già noti per precedenti avvistamenti insieme dal 2018. Durante il concerto, video sui social mostrano De Martino e Ambrosio in atteggiamenti affettuosi, incrementando le voci su una relazione più profonda di un semplice rapporto di amicizia.

Il legame tra De Martino e Ambrosio si era intensificato nel corso degli anni, soprattutto dopo che entrambi erano stati avvistati in contesti familiari, come a Miami con il figlio Santiago. Ulteriori avvistamenti recenti in locali milanesi hanno fatto crescere le speculazioni su una possibile relazione riemergente, con la loro complicità sotto i riflettori.

Gilda Ambrosio, nata a Napoli nel 1992, è una designer affermata e co-fondatrice del marchio The Attico. La sua carriera nel mondo della moda è in continua ascesa, con riconoscimenti come il BOF 500 e la lista Forbes “30 Under 30 Europe”. La sua influenza nel settore è amplificata anche dalla sua presenza come influencer sui social media.

Il concerto di Dua Lipa non è stato solo un evento musicale, ma una celebrazione del suo talento e carisma, arricchito da un omaggio a Raffaella Carrà, che ha entusiasticamente coinvolto il pubblico. La serata ha rappresentato una tappa importante del suo tour, consolidando ulteriormente la sua popolarità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it