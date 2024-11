DUA LIPA: il suo nuovo album live “Live From The Royal Albert Hall” in arrivo il 6 dicembre

Dua Lipa ha annunciato l’uscita del suo nuovo album dal vivo, “Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall”, che sarà disponibile dal 6 dicembre. Questo progetto presenta una versione orchestrale e rielaborata del suo album “Radical Optimism”, eseguita integralmente, inclusi i suoi successi più celebri. A farle compagnia, la Heritage Orchestra di 53 elementi diretta da Ben Foster, un coro di 14 persone e la sua band. L’artista ha dichiarato: “Esibirmi alla Royal Albert Hall è stato qualcosa di unico. Da tempo desideravo reimmaginare la mia musica con un’orchestra. Pensando alla creazione di ‘Radical Optimism’, immaginavo come queste canzoni avrebbero preso vita sul palco; questa occasione è stata perfetta per celebrare la mia musica in modo così intimo e speciale. È stato un sogno che si avvera.”

L’evento tenutosi a Londra ha ricevuto recensioni entusiastiche, compresi i cinque stelle da testate prestigiose come The Times, The Independent e Daily Telegraph. Durante lo spettacolo, Dua ha sorpreso il pubblico con un duetto di “Cold Heart” insieme a Elton John, oltre al debutto live di nuovi brani come “Dance The Night” dalla colonna sonora di Barbie e altre tracce da “Radical Optimism”, tra cui “Maria” e “End Of An Era”.

La tracklist dell’album dal vivo include due atti. Nell’Atto 1 si possono trovare brani come “End Of An Era”, “Houdini”, “French Exit” e “Maria”, mentre nell’Atto 2 figurano canzoni come “Love Again”, “Levitating” e “Dance The Night”.

Dopo la sua esibizione al Pyramid Stage di Glastonbury e il successo alla Royal Albert Hall, Dua è attualmente impegnata nel Radical Optimism World Tour, che si protrarrà fino al 2025. Tra le date del tour, sono previsti due concerti sold-out al Wembley Stadium e un’esibizione italiana il 7 giugno 2024 a Milano nell’ambito degli I-Days 2025.

