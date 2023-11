Dua Lipa è tornata: ecco il nuovo singolo Houdini, video e testo

A distanza di due anni e mezzo dall’ultimo singolo di Future Nostalgia (e dopo Dance the Night, la hit che fa parte della colonna sonora di Barbie), Dua Lipa è tornata con Houdini. Dua Lipa sempre più bella, il pezzo un po’ meno, ma il potenziale per crescere con gli ascolti c’è…

Dua Lipa greeting fans for an exclusive first listen of her new song #Houdini. pic.twitter.com/BMwjLOWlHX

— Pop Crave (@PopCrave) November 9, 2023