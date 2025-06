Dua Lipa e Francesca Rocco: il Magico Incontro a Milano

Ieri sera, Elodie ha incantato il pubblico allo stadio di San Siro, ma prima di lei, il weekend scorso, è stata Dua Lipa a brillare all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, in una performance davanti a oltre 80.000 spettatori. Durante il concerto, Dua Lipa ha eseguito i suoi più grandi successi, inclusa una versione di “A Far L’Amore Comincia Tu” di Raffaella Carrà. Tra un brano e l’altro, ha interagito con il pubblico, avvicinandosi a una ragazza: Francesca Rocco, una nota ex gieffina della tredicesima edizione del Grande Fratello, che ha raccontato di essere originaria di Salerno.

Il loro scambio, immortalato in un video, ha rapidamente conquistato i social, suscitando entusiasmo tra gli utenti di TikTok e Twitter. Molti hanno commentato con gioia il momento, esprimendo la propria ammirazione per l’incontro.

Francesca Rocco, che ha partecipato al GF nel 2014, ha chiuso il suo percorso in seconda posizione, dietro a Mirco Petrilli. Nella Casa, ha intrecciato una storia d’amore con Giovanni Masiero, con cui si è sposata nel 2016 e ha avuto due figlie, Ginevra e Beatrice. Oggi, oltre a essere un’imprenditrice con un’azienda di prodotti per bambini, Francesca è attiva anche come influencer.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it