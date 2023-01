Dua Lipa e Avril Lavigne svelano come saranno i loro nuovi album (che usciranno presto)

Non solo il comeback di Rihanna e quello di Madonna, nel 2023 torneranno anche Dua Lipa e Avril Lavigne. La popstar di Levitating durante il Festival ESNS ha ricevuto l’Excellence Award ed ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo nuovo album. Dua Lipa ha rivelato che il suo terzo disco uscirà presto ed ha aggiunto che – per quanto sarà più maturo del precedente lavoro – sarà ancora pop.

“Sono in studio a finire il mio terzo album.Il mio ultimo disco aveva un tema e lo stesso sarà per questo. Il tema sarà più nei testi, che nella musica. Sarà ancora un progetto pop, quindi non me ne andrò da questo mondo. Voglio ancora ballare e divertirmi, e fare un altro folle tour. Per certi versi però è un po’ più maturo. Anche perché ho fatto nuove esperienze. Questo si percepirà dalle parole e dal sound. Come cresco io è normale che cresca la mia musica e si evolva in qualche modo. Uscirà presto, il momento giusto sarà quando capirò di essere orgogliosa di quello che ho fatto”.

Dua Lipa talks about her next album #DL3 at ESNS23:

“It has a lyrical theme, more so than sonic. It’s still pop so I’m not getting away from that. I still want to dance and have fun, and do another crazy tour. It’s like a bit more mature in some ways.” pic.twitter.com/QtccAZf8eY

