Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, i Ricchi e Poveri, ma anche Albano con Romina Power, Laura Pausini, Umberto Tozzi, Tiziano Ferro… Amadeus in questi tre anni di Festival di Sanremo ci ha regalato numerosi ospiti musicali, ma solo un’artista internazionale, ovvero Dua Lipa nel 2020. Perché?

C’è chi ha parlato di nazionalismo, chi ha temuto ci fosse qualche dietrologia politica tipo i motti di Matteo Salvini (“prima gli italiani”), chi invece ha creduto fosse tutta colpa dei tagli del budget. La stessa Milly Carlucci, infatti, è stata costretta a tagliare un componente della giuria de Il Cantante Mascherato per rientrare nei costi.

Niente di tutto ciò è (per fortuna) vero. Il motivo per cui c’è stata una sola artista internazionale in tre anni di direzione artistica di Amadeus è a causa del Covid. A rivelarlo è stato Amadeus in persona fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni.

Ci siamo! #Sanremo2022 è ai nastri di partenza e noi siamo prontissimi a raccontarvelo nel nostro speciale in edicola l’1 febbraio. Ecco in copertina le meravigliose cinque partner del Festival che con Amadeus renderanno questo Festival ancora più grande pic.twitter.com/AuS5YPxgl9 — Tv Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) January 31, 2022

Dua Lipa a Sanremo, perché è stata l’unica ospite internazionale

“Purtroppo il Covid ci ha messo in difficoltà e mi dispiace che gli ospiti internazionali non ci siano. Ci sono state trattative e anche la volontà, ma poi la paura di muoversi, i numeri sui contagi, la necessità di confermare mesi prima ha bloccato tutto e allo stato attuale non sono in grado di dare nomi internazionali. La colpa è della pandemia, non degli artisti né nostra. In passato ci avevamo provato con Dua Lipa, ma non è stato possibile”.

Dua Lipa ha calcato il Festival di Sanremo di Amadeus nel 2020, un mese prima che il CoronaVirus diventasse pandemia e scattasse il lockdown per tutto il paese.