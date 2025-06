Dua Lipa a Milano: Emozioni e Musica dal Vivo!

Cinque anni fa, durante il lockdown, Dua Lipa aveva tenuto uno spettacolo online, “Studio 2054”, che aveva attirato oltre cinque milioni di spettatori. Oggi, all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, si è svolta l’unica data italiana del Radical Optimism Tour, di fronte a più di 70.000 persone.

Il pubblico di quest’evento, caratterizzato da volti noti e un’atmosfera festosa, ha assistito a uno show di quasi due ore, con una prolificità di successi inattaccabili come “Levitating”, “One Kiss” e “Dance the Night”. La performance di Dua Lipa è stata arricchita da uno spettacolare corpo di ballo e da effetti visivi impressionanti, trasformando l’ippodromo in un grande dancefloor all’aperto.

Un momento notevole dello spettacolo è stato l’omaggio a Raffaella Carrà con “A far l’amore comincia tu”, preceduto da un breve discorso in un italiano fluente, che ha fatto esplodere il pubblico in un’emozione condivisa. L’unica critica riguarda i cambi d’abito, che hanno spezzato il ritmo dell’esibizione, permettendo al pubblico di riprendere fiato.

Ad aprire il concerto, sono stati il duo MARK & KREMONT e la cantautrice Alessi Rose. Le scalette hanno incluso i brani più amati dell’artista, culminando in un encore con “New Rules” e “Don’t Start Now”. L’evento fa parte della rassegna I-DAYS, che prevede altri concerti di artisti importanti nei prossimi mesi.

