DS Automobiles lancia la Performance Line in Italia

Nel mese di gennaio, DS Automobiles ha organizzato un evento speciale che ha aperto le porte dei suoi showroom in Italia. L’evento, tenutosi durante i weekend del 17-18 e 24-25 gennaio, ha visto il debutto della nuova serie speciale DS Performance Line, con tre modelli iconici della gamma come protagonisti: DS 3, N°4 e DS 7.

Tutti e tre i modelli sono caratterizzati da un allestimento ispirato al mondo della Formula E. La DS 3 Performance Line si distingue per dettagli stilistici come il motivo grafico sul montante posteriore e le calotte degli specchietti in oro satinato. All’interno, la vettura offre sedili rivestiti in alcantara, finiture eleganti e una dotazione di serie completa che include sistemi di assistenza alla guida e comfort quotidiano.

La N°4 Performance Line presenta dettagli esclusivi come il badge Performance Line e le calotte oro satinato, con un design del montante posteriore unico e interni arricchiti con finiture sportive e alcantara. La gamma motori è ampia e comprende versioni E-Tense elettriche, mild hybrid, ibride plug-in e il ritorno del 1.5 BlueHDi da 130 CV con cambio automatico.

Il modello DS 7, in attesa di un restyling imminente, presenta una griglia anteriore nera con il logo DS in oro satinato e dettagli come il monogramma “7” posteriore e le calotte degli specchietti coordinati per un look omogeneo. Il DS 7 Performance Line è dotato di numerose tecnologie di assistenza alla guida e soluzioni pratiche per la vita di tutti i giorni, con motorizzazioni che offrono opzioni ibride plug-in da 224 CV, 300 CV e 360 CV, oltre a versioni diesel da 130 CV.