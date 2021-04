Drusilla Gucci de L’Isola dei Famosi è l’incarnazione del personaggio di Mercoledì Addams e, ospite a Casa Chi, sua madre Stefania Gucci ha svelato alcuni aneddoti della figlia.

“Da piccola Drusilla giocava con i ragni finti, un ratto enorme che usava per farmi gli scherzi e con le tigri, che faceva combattere con le Barbie. E’ una ragazza semplice come tutte, ha solo una grande passione per il mondo dark”.