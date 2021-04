Drusilla Gucci dopo un mese è stata eliminata da L’Isola dei Famosi perdendo al televoto contro Andrea Cerioli e quando le è stata data la possibilità di restare su Playa Esperanza con le altre eliminate (Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile) ha gentilmente rifiutato.

“Quando sono sbarcata qua credevo di resistere due giorni, sono arrivata ad un mese, ora non ce la faccio più sono arrivata al mio limite fisico: peso 43 kg sono un ammasso di ossa, non ho energie e passo le mie giornate sdraiata come una larva. Non credevo di arrivare fino a questo punto, torno a casa” – poi rivolge un messaggio a sua mamma – “Mamma, se mi apri la porta torno a casa, prepara la cena”.