Drusilla Gucci potrebbe aver trovato il suo flirt estivo. Un principe arabo? Un bellissimo ereditiero francese? Un intellettuale o un fossile ritrovato nel giardino della sua enorme villa? No, l’ex naufraga è stata beccata in compagnia di un ragazzone che faticheremmo ad immaginare a prendere il tè nei grandi saloni del maniero Gucci. Sto parlando del granduca di Temptation Island, il delicatissimo lenticchio, Francesco Chiofalo.

Tutto è nato da un selfie che Chiofalo ha fatto in bagno, in cui si vedeva anche un beauty rosa. Deianira Marzano si è chiesta di chi fosse quella borsetta e pare che un personaggio vicino a Francesco abbia risolto il miseto: “Ragazzi ho ricevuto una chiamata di una persona dell’ambiente e mi ha dato una soffiata. quel bneauty-case nella stanza di Chiofalo è di Drusilla Gucci. Ma tutt’apposto?“.

Drusilla Gucci insieme a Francesco Chiofalo.

Dopo il video di Deianira Marzano, Francesco e l’ex naufraga sono usciti allo scoperto e hanno registrato dalle storie di Instagram insieme. Ma si tratta davvero di un flirt? I due infatti sono in vacanza in Turchia insieme ad altri influencer più o meno noti e quindi potrebbe anche essere un bel viaggio per sponsorizzare l’hotel in questione. Oppure una buona occasione per unire il business all’”amore”.

Francesco avrebbe anche confermato la frequentazione con Drusilla ad Insta News: “Una Gucci per Chiofalo: «confermo, ci stiamo conoscendo!». «Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella (Fiordelisi ndr).» Francesco Chiofalo con queste parole conferma alla nostra pagina la frequentazione con Drusilla Gucci ex concorrente dell’Isola dei Famosi dal cognome altisonante. Quindi sarà vero amore tra i due ragazzi?”.

Una cosa è certa: avrei tanto voluto vedere la faccia di mamma Stefania Gucci durante le presentazioni ufficiali con Chiofalo.