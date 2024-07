Drusilla Gucci contro Francesco Chiofalo: “Che paura, le persone si rivelano per quello che sono”

La storia d’amore fra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo è finita da oltre una settimana e come anticipato da lui i due non sono affatto rimasti in buoni rapporti. “L’ennesimo dispiacere in tutta questa situazione per quanto mi riguarda è che ci siamo lasciati in pessimi rapporti“, le parole di lui.

Oggi, a distanza di giorni da quella dichiarazione, Drusilla Gucci ha pubblicato una storia su Instagram indirizzata senza dubbio a lui, anche se non lo ha mai espressamente citato. “Fortunatamente le persone si rivelano per quello che sono con le azioni” – ha scritto – “Le parole il più delle volte sono menzogne, una recita da quattro soldi. Cospargersi il capo di vittimismo, condito da lacrime pietose da coccodrillo e tante parole inutili, e poi andare in discoteca a divertirsi e sbocciare con gli amici. Non potrei esser più felice della scelta che ho preso. Che paura“.

Cosa sarà realmente successo fra i due?

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo, la (brutta) rottura

“Io e Drusilla ci siamo lasciati, definitivamente. Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto gravi che adesso non mi va di raccontare, magari lo farò più in là. Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Quello che posso dire io è che in questa relazione io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti. Vi chiedo oltretutto di avere rispetto per questo momento, perché comunque siamo stati tanti anni insieme e per noi è un momento difficile. E io sono anche molto dispiaciuto”.

Drusilla e Chiofalo, i litigi a causa dei numerosi interventi estetici di lui

Drusilla e Chiofalo hanno sempre litigato in questi anni soprattutto a causa dei numerosi interventi estetici di lui. Lei era contraria al cambio colore degli occhi, come alla liposuzione a cui si è sottoposto un paio di anni fa per eliminare le maniglie dell’amore. “Cosa ne pensa Drusilla? Che sono un c0gl10ne, tutto regolare, lo pensa sempre! Lei era contraria perché è sempre restia alla chirurgia plastica, ma io ho tagliato la testa al toro e non gliel’ho detto! Gliel’ho detto il giorno prima così non ha potuto fare niente”. Che siano state anche queste continue litigate a far spezzare il legame nato dopo l’esperienza (di lei) a L’Isola dei Famosi?