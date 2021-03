Drusilla Gucci è sicuramente il personaggio più controverso dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi e non solo perché ama la morte e colleziona teschi di animali morti, ma perché ogni volta che parla sembra fregarsene di tutto e di tutti.

Pronipote dello stilista Guccio Gucci (e quindi imparentata anche con Patrizia Reggiani), Drusilla è effettivamente un buon partito, ma nonostante sia una figlia di papà preferisce i ragazzi burinos a quelli rafinados.

A far scatenare i suoi fan durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è stata la sua nomination rivolta a Vera Gemma, colpevole di averla giudicata apatica.

“Nøminö Vaera perché non mi ha capito come paersona, mi ha dato un po’ dell’apatica, e secondo me un po’ di rifläěssione in questo mondo superficiale fa bbêne”.