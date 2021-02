Drusilla Gucci sbarcherà a L’Isola dei Famosi.

Il suo nome, circolato nei giorni scorsi, è stato confermato dalla produzione che vanta così di avere nel nuovo cast dei naufraghi anche la pro-nipote dello stilista Guccio Gucci, dopo aver già avuto in passato il pro-nipote di Giuseppe Garibaldi.

Drusilla Gucci è una perfetta sconosciuta (ha 7000 mila follower su Instagram, non è mai apparsa in tv) ed è stata arruolata solo per il suo cognome (…e ci auguriamo anche un caratterino tutto pepe). Cognome che mai come quest’anno è sulla bocca di tutti, dato che è in cantiere un film sull’omicidio di Maurizio Gucci con ben sei premi Oscar nel cast, fra cui Lady Gaga.

Guccio Gucci ebbe cinque figli fra cui Aldo Gucci (nonno di Drusilla) e Rodolfo Gucci, padre di Maurizio Gucci che venne assassinato nel 1995; secondo la legge italiana la mandante dell’omicidio sarebbe stata Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio.

Drusilla Gucci: suo padre è Uberto, suo nonno è Aldo (figlio di Guccio Gucci)

La ragazza (figlia di Uberto Gucci, nipote di Guccio Gucci) è quindi parente stretta di Maurizio e Patrizia che ad oggi vanta pure un documentario su DiscoveryPlus dal titolo “Lady Gucci: la storia di Patrizia Reggiani“.



Insomma, non è errato sostenere che la produzione de L’Isola dei Famosi abbia avuto voglia di cavalcare il nome Gucci, mai come quest’anno mainstreaming fra film e documentari.

Oltre Drusilla, sono stati confermati nel cast anche gli attori Brando Giorgi e Vera Gemma.