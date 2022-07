Da quando lo scorso febbraio è apparsa sul palco dell’Ariston Drusilla Foer è diventata a tutti gli effetti un volto Rai. Per questo motivo durante il programma di R101 “Facciamo finta che”, Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri hanno chiesto alla signora toscana cosa pensa delle ultime scelte di Amadeus in merito al Festival di Sanremo 2023. Drusilla ha detto la sua sulla decisione del direttore artistico di essere affiancato da Gianni Morandi e Chiara Ferragni. La Foer ha appoggiato Amadeus e si è detta contenta per Morandi e la Ferragni.

“Il direttore artistico di Sanremo è un vero genio perché ha dei guizzi di intuizione che sono guizzi molto ragionevoli, e la ragionevolezza è molto premiante per una cosa come Sanremo. Cosa penso di Gianni al Festival di Sanremo? In fondo Morandi ha condotto alcuni Sanremo, è una persona brillante, piace ai giovani rappresenta un tipo di musica e di cultura italiana che va onorata e poi è un personaggio brillante, sa muoversi sul palco, è un uomo libero, ha una testa libera, è uno degli uomini più liberi che io abbia conosciuto. Bravo Amadeus che ci ha messo dentro anche la Ferragni che rappresenta qualcosa per molte persone. Bisogna smuovere le acque con ragionevolezza. Io sono molto contenta”.

E chissà che l’anno prossimo Drusilla non faccia un comeback all’Ariston…



Drusilla sul Festival di Sanremo 2022.