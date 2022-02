Drusilla Foer è stata l’assoluta protagonista della terza serata del Festival di Sanremo.

Eleganza, ironia, simpatia, classe, carisma e tanto talento: Gianluca Gori ha riempito il palco ed ha saputo strappare più di un sorriso, senza mai cadere nella volgarità, portando in scena il suo personaggio. Fra uno sketch e l’altro ha avuto anche degli scambi di battuta con alcuni degli artisti in gara. Ha detto a Sangiovanni che anche lui si era presentato sul palco dell’Ariston come lei, ha flirtato con Giovanni Truppi e si è commossa per le parole di Michele Bravi. Il giovane cantante le ha infatti detto: “Sono felicissimo che sei qua, la tua presenza racconta proprio la meritocrazia, che bello!”.

L’attrice si è palesemente commossa e gli ha dato un bacio sulla guancia. Un altro botta e risposta che non è sfuggito al pubblico è quello avuto con Iva Zanicchi, quando quest’ultima ha esclamato “Quanto sei alta!” e Drusilla ha risposto “Più di te!”. A questo punto la cantante ha ironizzato spostando la conversazione sulla gaffe hot, come al suo solito “Hai anche qualcos’altro più di me..l’intelligenza!” venendo però spenta letteralmente dalla Foer: “Sì, sono colta“.

Drusilla Foer, il monologo sull’unicità

La serata l’ha chiusa con uno splendido monologo sull’unicità e sull’importanza di ascoltare gli altri e di mettersi in dubbio.

il discorso completo di drusilla foer sul palco di sanremo. da ascoltare, almeno una volta al giorno. #Sanremo2022 pic.twitter.com/NT6y44yk9W — ALICE (@universoalice) February 4, 2022

Drusilla Foer, grazie di esistere.