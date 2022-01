Drusilla Foer sarà una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo ed all’interno del programma radiofonico di Maurizio Costanzo su R101 ha dichiarato:

Quando il nome di Drusilla Foer è stato annunciato “C’è stata tanta ovazione, tanta alleanza da parte del pubblico, non credevo così tanto. C’è molto entusiasmo, sono molto contenta, ho saputo poi dal TG delle 20:30 che sarò co-conduttrice. Io pensavo di essere una semplice anziana valletta”.

L’artista ha poi commentato il post no-sense di S1m0ne P1ll0n che aveva chiesto ad Amadeus di portare come co-conduttore un “papà normale”.

“È un palco che coinvolge emotivamente, un po’ come i mondiali, perché noi siamo una nazione che ha bisogno di sentirsi aggregata da qualcosa, da un avvenimento, dallo sport, fa piacere sentirsi parte di una nazione che in fondo è nata recentemente. E poi qualcuno sul patibolo ti mette anche in modo piuttosto goffo, poco interessante. Come avrete notato io non mi sono esposta per niente. A me in generale non piace voler definire qualcosa con un nome perché tutti noi siamo molte cose, il mio caso è un pochino più complicato, e poi non so cosa voglia dire il babbo normale di famiglia. Quello che non mi piace è che un pensiero mio debba sostituire il tuo. Mettete Drusilla Foer e un padre di famiglia. Bisognerebbe che questa nazione imparasse a stare tutti insieme, non a mettere alcune persone al posto di altre”.