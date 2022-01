Era il 2 ottobre del 2020 quando Drusilla Foer sui propri canali social ha pubblicato un video sketch di un’improbabile telefonata fra lei ed il direttore di Rai1. Una telefonata mirata a convincerla a diventare la valletta del prossimo Festival di Sanremo. “Ah direttore, le piace l’idea di una valletta un po’ agè? Non gentile, ma comunque audace!“.

Drusilla Foer, dopo un iniziale tentennamento “Sanremo è una città così umida di inverno, non ho mai fatto la valletta prima“, accetta di buon cuore “Certo, sarebbe divertente!“. Per lei non sarebbe un problema neanche scendere le scale, perché cresciuta da una nonna dai mille consigli: “Alla mia età è più un problema salirle le scale, non scenderle. Mia nonna mi ha insegnato dei trucchetti per non guardare gli scalini […] quali sono i trucchi? Ma sono un segreto“.

Amadeus per la Foer è “quello vestito da croupier” ma comunque “garbato, gentile, non invadente“, mentre Fiorello sarebbe un “esuberante“.

Drusilla Foer, il video sketch su Sanremo

“La valletta si fa per simpatia, non ho particolare esigenze: solo un camerino non enorme con due finestre” ha continuato l’attrice, che si prende carico anche degli abiti. “Per quelli ci penso io! Metto quelli che ho, non ne faccio fare di nuovi […] preferisco andare da Tetta, la mia sarta Antonietta, perché molto spesso l’ordinario diverte”.

A distanza di un anno e mezzo e con 600 mila visualizzazioni solo su Facebook, Drusilla Foer approderà davvero al prossimo Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice. La prima (e fin’ora unica) drag queen ad aver calcato il palco del Festival di Sanremo è stata RuPaul nel 1994.