Drusilla Foer ieri sera ha letteralmente conquistato il palco del Festival di Sanremo mettendo d’accordo un po’ tutti. Forse solo sulle pagine di P1ll0n ed @d1nolf1 si possono trovare delle critiche, ma stica.

Questa mattina durante la conferenza stampa per la quarta serata del Festival, il giornalista del Sole 24 Ore ha chiesto al direttore di Rai1, Stefano Coletta: “Quando un programma su Rai1 con Drusilla?” ed a sorpresa questa – via TvBlog – è stata la sua risposta:

E se Drusilla Foer dovesse davvero conquistare la seconda serata di Rai1.. WOW!



“È un palco che coinvolge emotivamente, un po’ come i mondiali, perché noi siamo una nazione che ha bisogno di sentirsi aggregata da qualcosa, da un avvenimento, dallo sport, fa piacere sentirsi parte di una nazione che in fondo è nata recentemente. E poi qualcuno sul patibolo ti mette anche in modo piuttosto goffo, poco interessante. Come avrete notato io non mi sono esposta per niente. A me in generale non piace voler definire qualcosa con un nome perché tutti noi siamo molte cose, il mio caso è un pochino più complicato, e poi non so cosa voglia dire il babbo normale di famiglia. Quello che non mi piace è che un pensiero mio debba sostituire il tuo. Mettete Drusilla Foer e un padre di famiglia. Bisognerebbe che questa nazione imparasse a stare tutti insieme, non a mettere alcune persone al posto di altre”.