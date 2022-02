Drusilla Foer è il personaggio del momento. La sua partecipazione al Festival di Sanremo era molto attesa e non ha deluso le aspettative risultando essere una delle protagoniste più amate sul palco dell’Ariston.

La nobildonna ideata e interpretata da Gianluca Gori ha incuriosito tutti. Della sua vita privata si sa molto poco. Prima della partecipazione al Festival veniva indicata come originaria di Siena ed è nata il 23 Luglio 1945.

La nobildonna molto spesso si mostra sui social all’interno della sua abitazione che a quanto pare si troverebbe a Firenze dove si è trasferita da tempo.

Non ci sono molte notizie né particolari ma spulciando i video e le foto che posta quotidianamente sui social, Drusilla vivrebbe in un elegante appartamento pieno di libri e opere d’arte attaccate alle pareti.

Fonte: Instagram

Come una nobildonna che si rispetti, la casa di Drusilla Foer è caratterizzata da un atmosfera retrò con arredi antichi, librerie gremite di libri, ritratti evocativi, lampade soffuse e poltrone.

Nello sfondo di numerosi scatti si notano numerose fotografie alcune anche in bianco e nero.

Drusilla Foer ha commentato la sua esperienza al Festival

Per Drusilla ora è il momento del meritato riposo dopo le pressioni accumulate al Festival. Lei stessa ha raccontato la sua esperienza ai microfoni di Radio Deejay.

“È stata una bella festa: c’era tanta musica e ho abbracciato tante persone, da quelli con cui ho già lavorato ai tanti giovani in gara. È stata una dimostrazione di stima che non mi aspettavo in così grande quantità” – ha ammesso.

E ancora: “Ero molto tranquilla, non so perché. C’era una bella atmosfera, molto affettuosa, cosa che non mi aspettavo dietro il palco dell’Ariston: pensavo ci fossero energie più agitate, più tensione. Io chiacchiero anche con i muri, mi sono messa a parlare con i tecnici, con la sarta, con tutti: tendo a cercare le persone quando sono agitata, quindi me la sono proprio goduta”.