Drusilla Foer con Asia Argento: il duetto che spiazza, Io Ne Voglio Ancora

In mezzo a un mare di duetti che corrono per diventare dei tormentoni estivi, oggi ne è uscito uno davvero particolare. Drusilla Foer ha registrato un singolo con la collega e amica, Asia Argento. L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo ha rilasciato ‘Io Ne Voglio Ancora‘, un pezzo molto particolare, quanto più di lontano possa esistere dalle canzoni estive, radifoniche, orecchiabili che raccontano di notti folli a Ibiza, serate danzerecce o amori vissuti in riva al mare.

Drusilla Foer ft Asia Argento: Io Ne Voglio Ancora, il testo.

Dicono che quando nasce una stella ne muoiono 100 in cambio

Ma dicono che quando nasce una dea la sua grandezza rimarrà eterna

Ben oltre il cosmo che la crea

Dicono che siamo appesi ad un filo, più lo tendi più ti senti vivo

Che tra mille porte sceglierai un tombino

Dicono che è folle rimanere soli, meglio solitari, niente traditori

Che se non hai un uomo sei tagliata fuori

Patetico

Sono un tuono nella notte, la mia voce grida forte, non ho forze, però so che…

Io ne voglio ancora, ancora, ancora

Io ne voglio ancora, non ne so fare a meno e ne voglio ancora

Ne voglio ancora, parlane ancora e dì pure che ne voglio ancora

Ed io ne voglio ancora

Sì io ne voglio ancora

Ed io ne voglio ancora

Dicono che quando nasce una moda svanisce via in un lampo

Ma dicono che quando nasce una musa la sua bellezza regnerà eterna

Sembrerà santa, religiosa

Dicono che il mondo è cattivo, più mi ringhiano contro e più mi verso vino

Che se bevi troppo poi sei impulsivo

Vabbè almeno in vino veritas

Sono un tuono nella notte, la mia voce grida forte, non ho forze, però so che…

Io ne voglio ancora, ancora, ancora

Io ne voglio ancora, non ne so fare a meno e ne voglio ancora

Ne voglio ancora, parlane ancora e dì pure che ne voglio ancora

Ed io ne voglio ancora

Sì io ne voglio ancora

Ed io ne voglio ancora