Drusilla Foer: com’è davvero Amadeus e il pensiero sulla Ferragni

Da domani su Rai Due torna L’Almanacco del Giorno Dopo di Drusilla Foer. Per l’occasione la fiorentina ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Non solo le novità sul suo programma, la nobildonna ha anche parlato di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo con cui ha lavorato ed ha speso delle belle parole per Amadeus: “Tutti guardano al suo essere mite e buono come se il suo talento si fermasse lì. No, lui è preparatissimo, informato su tutto, conosce tutta la musica possibile. Un genio“.

Più cauta invece su Chiara Ferragni, Drusilla Foer infatti ha detto infatti di non conoscere bene l’imprenditrice digitale: “Chi mi piacerebbe avere come amica? Dacia Maraini. Ho letto i suoi libri e quelli di suo papà Fosco, scrive benissimo e ha una testa così. Però, vede, io non amo precludermi nulla. Magari se conoscessi bene Chiara Ferragni anche lei potrebbe diventare una grande amica. Adesso la vedo ancora su un piano di dinamismo senza una vera profondità“.

🟥Dal 12/12 torna su #Rai2 “Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo” in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50 pic.twitter.com/O4xAEQOgl6 — @Tele_Visionaro⛄ (@TeleVisionaro) December 9, 2022

Drusilla Foer: “Le mie fantasie? Enrico Mentana, ma anche Michele Santoro e Timi”.

La conduttrice ha poi svelato chi sono gli uomini che scatenano le sue fantasie. Scordatevi Michele Morrone o Stefano De Martino, perché Drusilla Foer ha gusti molto più ricercati.

“La mia fantasia piccante? Enrico Mentana. Mi piace perché è simpatico, sa farmi ridere. Se ne ho altri? Come no, Michele Santoro. Uno cocciuto, fargli cambiare idea deve essere un’impresa. Però anche con Filippo Timi… Giuro, non scherzo. Ma io sono vecchia, ormai mi prendo la libertà di dire quello che voglio. Non posso dire il nome ma anche un grande attore americano si è innamorato di me. Mi ha corteggiata e sa quando è arrivato il massimo della seduzione? Quando non ha pagato la cena ma ha voluto fare a metà. Mi ha trattato in modo paritario, senza guardarmi né dall’alto né dal basso. Riesce a immaginare una forma più perfetta di seduzione? Peccato che fosse innamorato di sua moglie”.

