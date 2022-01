Drusilla Foer è senza dubbio il nome più chiacchierato delle cinque co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo e non certo perché è la più conosciuta, anzi. Rispetto a nomi come Ornella Muti e Sabrina Ferilli che sono nazional popolari, il personaggio interpretato da Gianluca Gori è più di nicchia.

Esplosa sul web, Drusilla Foer ha poi recitato con Ozpetek ed è stata intervistata sia da Mediaset che dalla Rai nei salotti di Maurizio Costanzo e Serena Bortone. Ha preso parte al cast di StraFactor, di quello della Repubblica delle Donne di Chiambretti ed anche di Ciao Maschio, che ha segnato il debutto alla conduzione di Nunzia De Girolamo. Ora è in libreria e porta avanti una tournée teatrale. Insomma, è una donna impegnata.

Una donna interpretata però da un uomo, perché Drusilla Foer non è altro che un personaggio interpretato magistralmente da un attore. Questa scelta ha ovviamente mandato in crash l’opinione pubblica ed il mondo della politica che si è diviso fra favorevoli e contrari. I due maggiori esponenti sono Alessandro Zan, promotore della legge (ormai affossata) contro l’omofobia ed ovviamente S1m0ne P1ll0n che appena sente odore di drag queen sfodera gli artigli. Vi ricordate vero lo sfogo contro Drag Race Italia?

Se Alessandro Zan si è congratulato con la sua amica: “Sanremo è sempre un’emozione, quest’anno un po’ di più. Brava amica mia“. S1m0ne P1ll0n ha rivendicato la presenza nel cast dei conduttori un papà. Così, a caso.

“Com’era ampiamente prevedibile, al festival di #Sanremo sempre più LGBT è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori.

Una domanda: ma sempre in rispetto delle quote, non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva”.