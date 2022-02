Drusilla Foer è la star di questo Sanremo, ma in pochi conoscono la storia che si cela dietro il suo nome

Nella terza serata di Sanremo 2022 sul palco dell’Ariston arriva una presenza che è piaciuta tantissimo ai telespettatori. Drusilla Foer, lei e la prima in assoluto co-conduttrice ‘en travesti’ del Festival. Un personaggio interpretato da un bravissimo attore di origini fiorentine Gianluca Gori.

Fonte Studio Sanremo

Drusilla diviene famosa sui social. Solo successivamente approda al cinema e in televisione. Visto il notevole successo conseguito nel tempo Amadeus ha deciso di inserirla nella schiera delle cinque donne che calcheranno il palco del Teatro Ariston di Sanremo dell’edizione del 2022. Ma chi è Drusilla Foer? Di certo si sa che non è ne transessuale né travestito non è una drag queen.

L’attore che l’ha creata dichiara che è semplicemente un personaggio en travesti. Un ruolo a cui un artista da vita. Certo è che Gianluca Gori e Drusilla sono di sesso opposto ma la donna scompare una volta che l’attore toglie via gli abiti di scena trucco parrucca tacchi e abiti. “Sono un’anziana soubrette” rivela. Ma soprattutto una star del web. Da dove arriva la radice del suo nome? Una fonte importante e carica di significato.

Citato alla lettera il nome di questo stravagante eccentrico ed esplosivo personaggio deriva da qui: È un diminutivo di Drusa, la forma femminile di Druso, che probabilmente deriva da una radice celtica che significa “forte“. Il nome appare nella Bibbia, dove una Drusilla è citata negli Atti degli Apostoli (24).

Si presenta con dei modi nobili gentili carichi di cultura ed eleganza. La donna dai capelli color argento definita nobildonna in realtà confessa che: “La stampa adora definirmi una nobildonna, ma non lo sono affatto. Provengo certamente da una famiglia privilegiata, ma ho ricevuto un’educazione antiborghese che tende all’essere liberi”.

Fonte Studio Sanremo

Drusilla Foer come lei stessa confida ha avuto la fortuna di vivere un po’ ovunque: Parigi, Chicago, Bruxelles, Madrid, Viareggio e New York, dove ha aperto un negozio di vestiti vintage