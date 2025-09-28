Droni russi sull’Ucraina, allerta anche in Italia

Continuano ad arrivare segnalazioni di droni non identificati sopra la principale base militare danese e in altre nazioni europee, come Germania e Norvegia. Il presidente ucraino, Zelensky, ha avvertito che l’Italia potrebbe essere la prossima nazione a subire attacchi, denunciando aggressioni energetiche da parte di Mosca e richiamando l’importanza di interrompere le importazioni di gas e petrolio russi. Il ministro degli Esteri, Tajani, ha rassicurato gli italiani, affermando: “Non penso che l’Italia sia un obiettivo”. L’Unione Europea ha già parlato di una guerra definita “ibrida” contro la Russia.

In un contesto di escalation del conflitto, il Comitato Paralimpico ha recentemente revocato la sospensione della Russia e della Bielorussia, scatenando la protesta dell’Ucraina, che ha definito questa decisione un tradimento dei valori olimpici.

Zelensky ha anche segnalato un massiccio attacco notturno da parte della Russia, durato oltre 12 ore e coinvolgendo circa 500 droni e oltre 40 missili. Nello specifico, le aree più colpite sono state Kiev e le regioni circostanti, con un bilancio delle vittime che include morti e feriti tra cui anche bambini. Il presidente ha sottolineato la necessità di affrontare la Russia con fermezza e decisa pressione internazionale, esortando Stati Uniti ed Europa a sostenere le azioni contro Mosca.

Intanto, in Moldova si svolgono elezioni legislative ad alta tensione, con il rischio che il paese possa allontanarsi dalla sua traiettoria europea a favore di una maggiore vicinanza alla Russia.