Droni russi in Romania, la Nato potenzia la sorveglianza

I caccia della NATO hanno intensificato la sorveglianza sul fronte est, in seguito a un nuovo incidente. Dopo l’allerta per i droni russi che avevano sconfinato in Polonia, un velivolo senza pilota russo è entrato nello spazio aereo della Romania, dove è stato seguito dai caccia alleati fino a quando non è scomparso dai radar.

Mercoledì si svolgerà una riunione del Consiglio Atlantico, durante la quale si valuterà il supporto che ogni Paese potrà offrire, con l’Italia che non esclude l’invio di ulteriori aerei, nonostante le richieste della Lega di non trascurare il fronte sud.

Intanto, droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Kirishi, nella regione di Leningrado, una delle più grandi di Russia, con una capacità di produzione annuale di 20 milioni di tonnellate. L’assalto è stato confermato dal comandante delle Forze ucraine, Robert Brovdi.

Inoltre, Donald Trump ha rivolto critiche ai suoi alleati, chiedendo maggiori sanzioni contro la Russia e l’interruzione dell’acquisto di petrolio russo.

Infine, la Romania ha annunciato lavori per sollevare la questione delle violazioni dello spazio aereo da parte di droni russi all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sottolineando la necessità di garantire il rigoroso rispetto delle sanzioni contro Mosca.