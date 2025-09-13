25.2 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Attualità

Droni russi in Polonia, Ucraina accusa provocazione strategica

Da StraNotizie
Droni russi in Polonia, Ucraina accusa provocazione strategica

L’incursione di droni russi nello spazio aereo polacco è stata descritta da un delegato ucraino come “una cinica provocazione”, sottolineando che non si tratta di un errore tecnico o di un malfunzionamento del GPS. Questa affermazione è stata fatta durante un incontro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. In risposta a tali eventi, la Nato ha avviato la missione “Eastern Sentry”, destinata a rafforzare i confini orientali e prevedendo l’arrivo di mezzi e personale militare da diversi alleati.

Inoltre, si stanno valutando la possibile istituzione di una “no fly zone” come zona cuscinetto tra Polonia e Ucraina. A rendere la situazione ancora più complessa, sono iniziate esercitazioni congiunte tra Russia e Bielorussia.

Il segretario generale della Nato ha annunciato che l’operazione avrà inizio nei prossimi giorni, mirando a fronteggiare la sfida rappresentata dai droni, a seguito dell’incursione russa che ha causato preoccupazione a livello internazionale. Gli sviluppi geopolitici continuano ad intensificarsi con rischi crescenti per la stabilità della regione.

Articolo precedente
Furto di carburante a Trento: due dipendenti denunciati
Articolo successivo
Piadina Romagnola Igp al Festival del Cinema di Venezia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.