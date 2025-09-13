Droni russi in Polonia, Ucraina accusa provocazione strategica

L’incursione di droni russi nello spazio aereo polacco è stata descritta da un delegato ucraino come “una cinica provocazione”, sottolineando che non si tratta di un errore tecnico o di un malfunzionamento del GPS. Questa affermazione è stata fatta durante un incontro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. In risposta a tali eventi, la Nato ha avviato la missione “Eastern Sentry”, destinata a rafforzare i confini orientali e prevedendo l’arrivo di mezzi e personale militare da diversi alleati.

Inoltre, si stanno valutando la possibile istituzione di una “no fly zone” come zona cuscinetto tra Polonia e Ucraina. A rendere la situazione ancora più complessa, sono iniziate esercitazioni congiunte tra Russia e Bielorussia.

Il segretario generale della Nato ha annunciato che l’operazione avrà inizio nei prossimi giorni, mirando a fronteggiare la sfida rappresentata dai droni, a seguito dell’incursione russa che ha causato preoccupazione a livello internazionale. Gli sviluppi geopolitici continuano ad intensificarsi con rischi crescenti per la stabilità della regione.