Droni Misteriosi nel Cielo Notturno: Cosa Accade sul Lago?

Un’ondata di avvistamenti di droni non identificati sta generando preoccupazione in diverse contee del New Jersey. Da settimane, i residenti segnalano la presenza di questi velivoli che sorvolano case e infrastrutture critiche, in particolare durante le ore notturne. Le segnalazioni, inizialmente sporadiche, si sono intensificate, creando un clima di inquietudine. L’FBI ha avviato un’indagine.

Gli avvistamenti si concentrano in aree come Hunterdon, Morris, Somerset e Ocean, con particolare riferimento a luoghi sensibili come il Round Valley Reservoir e l’arsenale militare di Picatinny. Anche a Staten Island, i residenti hanno notato droni vicino all’Howland Hook Marine Terminal, un importante snodo per il traffico marittimo.

Le autorità, consapevoli del potenziale rischio, hanno preso precauzioni, chiudendo lo spazio aereo per i droni in alcune zone sensibili, come il Trump National Golf Club a Bedminster e l’arsenale di Picatinny. I cittadini sono incoraggiati a mantenere la calma, a non interferire con i droni e a segnalare avvistamenti all’FBI, fornendo informazioni dettagliate sulla situazione.

Le modalità di volo dei droni sono particolarmente inquietanti: sono stati descritti come di grandi dimensioni, dotati di luci intermittenti, e volano in formazione seguendo rotte precise, stazionando a lungo su determinate aree. Alcuni testimoni hanno riferito di gruppi di otto o più droni che si muovono in sincronia, suggerendo un’operazione coordinata.

L’FBI e le forze dell’ordine locali stanno collaborando per chiarire la situazione, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per comprendere la natura e lo scopo di queste operazioni. Tra le ipotesi sono considerate attività di spionaggio industriale, sorveglianza illegale e coinvolgimento di gruppi criminali o soggetti stranieri.

Sebbene i droni abbiano rivoluzionato molti settori, il crescente numero di avvistamenti sospetti ha suscitato preoccupazione. Gli esperti stanno analizzando i dati raccolti, mentre i residenti, preoccupati per la loro privacy e sicurezza, chiedono chiarimenti alle autorità. La speranza è che l’FBI riesca a identificare i responsabili e a rassicurare la comunità, garantendo così la sicurezza pubblica.