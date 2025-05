Droni Marini: Soluzione Strategica contro le Mine Navali

I droni marini stanno emergendo come strumenti cruciali per la neutralizzazione delle mine nel Mar Nero. Questa regione, in particolare la parte occidentale, è infestata da centinaia di mine marine, rappresentando un serio rischio per le attività costiere di Paesi della NATO come Bulgaria, Romania e Turchia. Secondo gli esperti, l’uso di droni marini potrebbe essere una soluzione efficace per sanare questa minaccia.

