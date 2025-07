Droni in emergenza sanitaria: soccorso più veloce e efficace

L’innovazione tecnologica sta trasformando il settore della salute, in particolare nel campo delle emergenze sanitarie. Un nuovo progetto mira a migliorare le operazioni di soccorso grazie all’uso di droni e sistemi di mobilità aerea urbana.

L’accordo di collaborazione tra Sis 118, UrbanV e D-Flight ha dato vita a un’iniziativa sperimentale chiamata Seuam (Sanitary Emergency Urban Air Mobility). Coordinato da Mario Balzanelli, presidente di Sis 118, il progetto si propone di abbreviare i tempi di intervento in situazioni critiche come arresti cardiaci, shock emorragici e intossicazioni acute. L’impiego di droni di ultima generazione permetterà di trasportare, in tempo reale e sotto il controllo delle Centrali Operative 118, defibrillatori, farmaci salvavita e altri dispositivi direttamente sul luogo dell’emergenza.

Secondo Balzanelli, anche un minuto guadagnato può fare la differenza nella salvaguardia della vita umana. Questo progetto innovativo permetterà di intervenire rapidamente nei contesti più difficili, sfruttando tecnologie avanzate e collaborazioni con esperti di settore come UrbanV e D-Flight. UrbanV è riconosciuto per la gestione di infrastrutture dedicate ai droni, mentre D-Flight assicura l’integrazione sicura dei droni nello spazio aereo.

Nella fase di sperimentazione, prevista dal 2025 al 2028, i droni saranno attivi nei comuni di Altomonte, Santa Lucia di Serino, Massa di Somma, Pizzo Calabro, Laterza, Rosciano e Trebisacce. In queste località, i droni faciliteranno la consegna di materiali salvavita, affrontando sfide logistiche e riducendo la dipendenza dai tradizionali mezzi di soccorso.