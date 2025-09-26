Droni in Danimarca: chiuso aeroporto in seguito a sorvoli

L’aeroporto di Aalborg, in Danimarca, ha nuovamente chiuso per un’ora durante la notte a causa di un avvistamento di un drone. Questa chiusura segue episodi simili recenti che hanno interessato anche gli aeroporti di Esbjerg, Sonderborg e la base aerea di Skrydstrup, oltre a quello di Copenaghen. La premier Mette Frederiksen ha sottolineato che questi sorvoli potrebbero essere parte di “attacchi ibridi” riconducibili alla Russia e ha avvertito che simili incursioni potrebbero aumentare.

Nel frattempo, la polizia olandese ha arrestato due ragazzi di diciassette anni con l’accusa di spionaggio per presunti legami con Mosca. Secondo il giornale De Telegraaf, uno dei ragazzi è stato avvicinato da un hacker filo-russo tramite Telegram e avrebbe tentato di intercettare dati nelle vicinanze di importanti edifici governativi a L’Aia.

Nella guerra in Ucraina, le forze armate ucraine hanno neutralizzato 128 dei 154 droni russi lanciati in un attacco notturno. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato la reazione debole dei Paesi europei agli avvistamenti di droni e ha sostenuto la necessità di rispondere in modo più deciso.

La situazione degli spionaggi e delle potenziali minacce aeree evidenzia una crescente tensione nella regione, alimentata dalla guerra in corso tra Ucraina e Russia.