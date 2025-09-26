19.4 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Attualità

Droni in Danimarca: chiuso aeroporto in seguito a sorvoli

Da StraNotizie
Droni in Danimarca: chiuso aeroporto in seguito a sorvoli

L’aeroporto di Aalborg, in Danimarca, ha nuovamente chiuso per un’ora durante la notte a causa di un avvistamento di un drone. Questa chiusura segue episodi simili recenti che hanno interessato anche gli aeroporti di Esbjerg, Sonderborg e la base aerea di Skrydstrup, oltre a quello di Copenaghen. La premier Mette Frederiksen ha sottolineato che questi sorvoli potrebbero essere parte di “attacchi ibridi” riconducibili alla Russia e ha avvertito che simili incursioni potrebbero aumentare.

Nel frattempo, la polizia olandese ha arrestato due ragazzi di diciassette anni con l’accusa di spionaggio per presunti legami con Mosca. Secondo il giornale De Telegraaf, uno dei ragazzi è stato avvicinato da un hacker filo-russo tramite Telegram e avrebbe tentato di intercettare dati nelle vicinanze di importanti edifici governativi a L’Aia.

Nella guerra in Ucraina, le forze armate ucraine hanno neutralizzato 128 dei 154 droni russi lanciati in un attacco notturno. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato la reazione debole dei Paesi europei agli avvistamenti di droni e ha sostenuto la necessità di rispondere in modo più deciso.

La situazione degli spionaggi e delle potenziali minacce aeree evidenzia una crescente tensione nella regione, alimentata dalla guerra in corso tra Ucraina e Russia.

Articolo precedente
Cambiamento demografico e tecnologia: sfide per l’Italia
Articolo successivo
Le Notizie del Giorno: Riepilogo del 26 Settembre 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.