25 C
Roma
lunedì – 15 Settembre 2025
Economia

Droni e economia italiana: un futuro strategico da costruire

Da StraNotizie
Droni e economia italiana: un futuro strategico da costruire

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato che i droni rappresentano un elemento essenziale sia per la difesa sia per l’economia. Queste affermazioni sono emerse durante gli Stati generali dedicati a Difesa, Spazio e Cybersecurity, tenutisi a Frascati. Urso ha sottolineato come l’Italia abbia il potenziale per diventare un attore di primo piano in questo settore.

Ha menzionato alcune operazioni strategiche significative, come l’acquisizione di Baykar da parte di Piaggio Aerospace e la collaborazione tra Leonardo e Baykar in ambito tecnologico e industriale. Queste alleanze sono indicative del crescente interesse e impegno dell’industria italiana nel campo della tecnologia dei droni, che si prevede avrà un impatto significativo su vari settori economici.

Articolo precedente
Calabria: 4000 Tirocinanti a rischio, governo inadempiente
Articolo successivo
Esplorando Gorizia: arte e memoria nella mostra di Carigo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.