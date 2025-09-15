Droni e economia italiana: un futuro strategico da costruire

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato che i droni rappresentano un elemento essenziale sia per la difesa sia per l’economia. Queste affermazioni sono emerse durante gli Stati generali dedicati a Difesa, Spazio e Cybersecurity, tenutisi a Frascati. Urso ha sottolineato come l’Italia abbia il potenziale per diventare un attore di primo piano in questo settore.

Ha menzionato alcune operazioni strategiche significative, come l’acquisizione di Baykar da parte di Piaggio Aerospace e la collaborazione tra Leonardo e Baykar in ambito tecnologico e industriale. Queste alleanze sono indicative del crescente interesse e impegno dell’industria italiana nel campo della tecnologia dei droni, che si prevede avrà un impatto significativo su vari settori economici.