Droni avvistati a Oslo e bombardamenti su Belgorod

Diversi voli hanno subito ritardi e alcuni sono stati dirottati a causa dell’avvistamento di presunti droni all’aeroporto di Gardemoen, a Oslo, durante la notte. Secondo l’agenzia di stampa norvegese NTB, un pilota ha segnalato la presenza di droni durante l’avvicinamento all’aeroporto, ma la polizia non ha ancora confermato questa informazione.

Nel frattempo, circa 40 mila persone nella regione russa di Belgorod hanno perso l’elettricità a seguito di un bombardamento delle Forze Armate ucraine. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha annunciato in un video su Telegram che ci sono stati danni significativi alla rete elettrica in sette comuni. Le squadre di emergenza stanno lavorando per ripristinare l’alimentazione.

A Leopoli, un centinaio di attivisti italiani sono stati coinvolti in un massiccio attacco russo mentre erano su un treno di ritorno da Kiev. Gli attivisti facevano parte della decima missione del Movimento europeo di azione non violenta.

Infine, il presidente ucraino Zelensky ha criticato l’Occidente per una risposta ritenuta inadeguata agli attacchi russi, sottolineando la mancanza di azione forte di fronte all’escalation dei bombardamenti e al tentativo della Russia di distruggere le infrastrutture civili ucraine.