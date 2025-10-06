Droni al posto dei fuochi: benessere animale in Friuli

Trieste ha ospitato una cerimonia dedicata alla benedizione degli animali, durante la quale sono stati riconosciuti anche gli animali che supportano le Forze dell’ordine e la Protezione civile. L’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha sottolineato l’importanza di questi animali nel soccorso di persone disperse, sia in montagna che in mare, ringraziandoli per il loro impegno nel salvare vite.

L’assessore alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, ha evidenziato una nuova norma introdotta in Friuli Venezia Giulia, che limita l’uso dei fuochi d’artificio a favore dei droni. Questa decisione mira a ridurre il rumore che può danneggiare gli animali, contribuendo così al loro benessere. Scoccimarro ha definito questa iniziativa un piccolo passo verso una maggiore sostenibilità e tutela degli animali.