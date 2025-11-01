Droni al Parco Sirente Velino per la tutela della biodiversità

A Rocca di Mezzo, sono stati presentati i risultati del progetto “Bimm – Biodiversity Integrated Multi Monitoring”, che utilizza droni per studiare e proteggere la biodiversità del Parco regionale Sirente Velino. Questo progetto, finanziato dal Centro Nazionale della Biodiversità, segna un progresso significativo nell’uso delle tecnologie digitali per la tutela dell’ambiente.

I droni e i sistemi di monitoraggio integrato hanno permesso al Parco di sviluppare metodi innovativi per raccogliere dati georeferenziati, essenziali per la salvaguardia della fauna e degli habitat. Il presidente del Parco, Francesco D’Amore, ha sottolineato l’importanza di avere uno strumento avanzato per il controllo del territorio. Grazie ai droni, sono possibili interventi mirati che spaziano dal monitoraggio della fauna selvatica alla prevenzione degli incendi, fino alla lotta contro le discariche abusive.

Il vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, ha evidenziato che il Parco Sirente Velino rappresenta un modello d’innovazione. È stato messo a punto un sistema informativo che incrocia dati provenienti da droni e satelliti per un monitoraggio accurato della biodiversità. Questa esperienza sarà utile e replicabile in altre aree.

Luigi Palieri, di Adpm Drones, ha spiegato che l’obiettivo è semplificare la gestione dei dati, rendendoli accessibili tramite un’unica piattaforma. L’integrazione di rilievi satellitari e voli droni favorisce analisi ambientali più dettagliate nel tempo e offre informazioni preziose per comprendere i cambiamenti climatici.

Il progetto, collaborato con l’esperto Franco Mari e il personale tecnico del Parco, si propone di consolidare il ruolo dell’Ente come laboratorio di innovazione. I risultati saranno condivisi con altre aree protette per promuovere pratiche comuni di tutela del patrimonio naturale.